Prohíben “novatadas” en las escuelas normales

A unos días del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó a las autoridades educativas del país impedir la realización de “novatadas” o actividades similares en las escuelas normales, una medida que cobra especial relevancia en Chiapas luego de las denuncias por presuntos actos de violencia contra estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez.

La disposición fue comunicada por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

La dependencia estableció que durante el periodo previo al inicio de clases, comprendido del 17 al 28 de agosto, no están autorizadas actividades de iniciación, inducción, preparación, prueba, “novatada” o de naturaleza similar.

La instrucción señaló que cualquier actividad previa al ciclo escolar deberá tener fines académicos, pedagógicos, culturales o de organización escolar y desarrollarse con respeto a los derechos humanos.

Las prácticas que impliquen violencia física o psicológica, humillaciones, discriminación, coerción, sometimiento, tratos degradantes o restricciones a la libertad de movimiento, aun cuando sean presentadas como parte de una tradición, convivencia o integración estudiantil, quedan fuera de este propósito.

Aplicarán disposición oficial

En Chiapas, la Secretaría de Educación (SE), encabezada por Roger Mandujano Ayala, se sumará a la aplicación de estas disposiciones, con el propósito de garantizar que las actividades se desarrollen bajo criterios académicos y de respeto a los derechos humanos.

Panorama estatal

Durante los meses de julio y agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que había recibido cinco denuncias relacionadas con las presuntas agresiones sufridas por estudiantes de nuevo ingreso durante las llamadas novatadas.

Para el 17 de agosto, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca informó el aumento a 15 denuncias por presuntos maltratos físicos y discriminación contra alumnos de reciente ingreso.

Deshidratación, ejercicios extremos y abandono

Entre los señalamientos se encuentran restricciones de agua y alimentos, ejercicios físicos extenuantes, falta de descanso y condiciones que habrían provocado deshidratación y otros problemas de salud.

Uno de los casos fue el de una estudiante de nuevo ingreso que, de acuerdo con su padre, habría sido trasladada y abandonada en una zona pública de la capital después de presentar un grave deterioro físico.