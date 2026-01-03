Prohíben pirotecnia en San Juan Cancuc

Hugo Francisco Gómez, secretario municipal de Protección Civil (PC) de San Juan Cancuc, prohibió la venta de fuegos artificiales en todo el municipio, tanto en el ambulantaje como en establecimientos no autorizados.

Además de la venta, se prohíbe el almacenamiento, manipulación y uso de pirotecnia en vías públicas sin que se tenga el permiso correspondiente, emitido por la Secretaria de Defensa Nacional (Defensa) y el visto bueno del Ayuntamiento.

Objetivo

La orden, expresada a través de un oficio, tiene como objetivo la prevención de incidentes, pero también la protección de grupo vulnerables como personas con Trastorno del Espectro Autista.

La desatención de la prohibición puede resultar en multas, cierre del establecimiento o arrestos. Del mismo modo, exhortaron a la ciudadanía a denunciar la venta de pirotecnia directamente en la dirección de Protección Civil (PC) de San Juan Cancuc.

Antecedentes

La medida se impulsa después de un aparatoso incendio sucedido el 27 de diciembre en el mercado municipal. La causa del fuego fue la pirotecnia y dejó a tres lesionados, una mujer de aproximados 40 años y dos masculinos, uno de 30 y otro de 25 años.

Durante la temporada de fiestas, este no fue el único incendio que se presentó en la zona altos. En las primeras horas del año, en San Juan Chamula se registró el incendio de una casa de madera.