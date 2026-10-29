Prohíben recorridos de moto en Día de Muertos

Con el presunto objetivo de preservar el orden público, prevenir accidentes y salvaguardar la integridad y seguridad de la ciudadanía, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas informó que quedan prohibidos los recorridos en motocicletas alusivos al Día de Muertos y Todos los Santos.

A través de un comunicado, aclararon que la disposición comprende los desplazamientos colectivos de motocicletas, en caravanas o grupos organizados. No implica, dijeron, la prohibición de la circulación individual, siempre que se respete el Reglamento de Tránsito.

Exhorto

Sin especificar cuáles serían las multas por incumplir dicha disposición, el Ayuntamiento exhortó a los motociclistas a atender las indicaciones de las autoridades correspondientes, “contribuyendo a que las celebraciones transcurran en un ambiente de paz, orden y seguridad”.

Cabe señalar que esta misma indicación se dio el año pasado. En esa ocasión, la edil Fabiola Ricci argumentó que en este tipo de desfiles se suman grupos ajenos los cuales crean molestias entre la ciudadanía.

Antecedentes

Pese a que durante la intervención de hace un año la alcaldesa se dijo confiada de que llegaría el momento en que se reconstruiría la confianza y seguridad en el municipio, también recordó la manera en que la ciudad fue asediada por el grupo conocido como “Los Motonetos”.