Prohiben tránsito motorizado en Puerto Arista

Autoridades ambientales confirmaron que no se permitirá el tránsito motorizado en la playa de Puerto Arista, debido al impacto que pueden generar los vehículos en el hábitat de las tortugas marinas que llegan a anidar cada año.

Con lo antes señalado, tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), coincidieron que los eventos masivos también son una amenaza para los nidos.

El Santuario Playa Puerto Arista es un espacio esencial, debido a que las tortugas lo usan como sitio de reproducción. Los datos de Conanp indican que el año pasado se generaron 121 mil 239 crías de los nidos.

No obstante, también en la aportación de información, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas (Semahn) contabilizó 283 mil 254 huevos en tres mil 257 nidos.

Riesgo

Ante eso, las autoridades ambientales enfatizaron que la perturbación en la arena (sea por iluminación excesiva, vehículos motorizados o ruido) puede representar un riesgo para las crías, nidos o huevos.

“Por ello, las actividades que pongan en riesgo a las tortugas marinas o a su hábitat no serán permitidas, toda vez que el Santuario Playa Puerto Arista es una zona de alta relevancia ambiental”, enfatizaron las autoridades.

Y se advirtió que si las disposiciones no se respetan, se aplicarán los procedimientos administrativos y las sanciones previstas en ley.

Postura

“La protección de las tortugas marinas es una tarea que requiere la colaboración de la sociedad, prestadores de servicios turísticos y autoridades. Cuidar nuestras playas hoy es asegurar la permanencia de estas especies para las futuras generaciones”, remarcaron las instituciones ambientales.