Prohibir la IA en aulas, un retroceso, dice docente

El uso de dispositivos móviles y de la Inteligencia Artificial (IA) en las escuelas de nivel básico y media superior genera un debate que, para Raúl Ríos Trujillo, docente de la Facultad de Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), se requiere distinguir entre prohibir y regular.

Reflexión

Señaló que la restricción de los teléfonos en los primeros años del nivel básico resulta adecuado, pues consideró que “la disciplina en los niños funciona bien”, aunque, precisó que antes de prohibir debe revisarse qué se prohíbe.

El experto explicó que es alrededor de los 15 años cuando los menores ya cuentan con un criterio más construido e incluso con una madurez fisiológica cerebral que les permitiría acceder a estas herramientas.

Efectos

Sin embargo, su postura cambió respecto a la IA, pues se mostró en contra de una posible prohibición, “porque cuando tú prohíbes algo en una edad tan temprana es como un desafío”.

Advirtió que vetarla en edades cruciales de desarrollo limitaría aprender a usarlas en las nuevas generaciones, además de que privaría a los docentes de la posibilidad de enseñarles a emplearla para bien.

Postura

Ríos Trujillo, consideró que prohibir equivale a retrasar la socialización con estas herramientas y alertó que los estudiantes aprenderían a usar la IA “como un atajo”, con la idea de que haga el trabajo que no se quiere hacer.

Frente a ello, planteó una formación temprana orientada a emplearla como herramienta y no como atajo.

Subrayó que aprender a utilizar la tecnología como una apoyo desde el inicio es la vía para evitar un uso sin objetivo ni rumbo y, en cambio, aprovecharla para perfeccionar lo que se hace e incluso expandir la propia capacidad.