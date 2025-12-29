Proliferan motocicletas con permisos foráneos

La capital chiapaneca registra una creciente circulación de motocicletas con permisos provisionales provenientes de otras entidades, situación que ha generado molestia entre automovilistas y motociclistas que cumplen con los trámites de placas y tarjeta de circulación en Chiapas. Los permisos, con vigencias de entre 30 y 90 días, pueden renovarse continuamente, lo que en la práctica permite que estas unidades operen de forma permanente en la ciudad.

En los últimos meses, conductores han denunciado la presencia constante de motocicletas con documentos presuntamente expedidos en Veracruz, Estado de México y Tlaxcala.

Unidades

Estas unidades se observan principalmente en actividades de reparto por aplicación, como Didi, Uber y otras plataformas digitales.

Usuarios del transporte particular y motociclistas locales señalaron que esta situación genera una competencia desleal y un riesgo adicional, especialmente cuando las unidades con permisos foráneos participan en hechos de tránsito.

De acuerdo con reportes ciudadanos, en diversos casos, al revisar el número de serie, se detecta que no existe registro local o nacional, lo que dificulta su identificación administrativa.

Problemática

La problemática se agrava cuando ocurren accidentes en los que los vehículos involucrados son abandonados y los conductores huyen del lugar, dejando sin posibilidad de responsabilizarlos legalmente.

Ante estas denuncias, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó que se han implementado operativos de revisión para verificar la procedencia de las motocicletas y la validez de los documentos que portan los conductores.

La dependencia informó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para mantener el control vehicular y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en la capital chiapaneca.

Autoridades hicieron un llamado a los conductores a portar en todo momento su documentación en regla y recordaron que las revisiones continuarán con el objetivo de reforzar la seguridad y el orden vial en Tuxtla Gutiérrez.