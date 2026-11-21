Paco Chacón expuso que gran parte de la economía de Tuxtla Gutiérrez se mueve en los mercados, por ello tiene un proyecto de rescate y mejora de estos emblemáticos espacios comerciales en la capital.

El aspirante a la coordinación municipal por Morena recorrió el Mercado San Juan, donde saludó locatarios y conversó con quienes diariamente hacen de este lugar uno de los puntos de encuentro y actividad económica más importantes de la ciudad.

Durante el paso por sus pasillos, escuchó sus experiencias, conoció de cerca el trabajo que realizan y compartió puntos de vista sobre los retos y las necesidades de la capital chiapaneca.

“Ya conozco las necesidades, he recorrido los mercados y tengo listo un plan de rescate y mejoras”, dijo.

Destacó que los mercados son parte de la identidad de Tuxtla, pues en ellos se conservan tradiciones, se fortalece la economía local y miles de familias encuentran una forma de salir adelante, por ello dijo tiene un proyecto de mejoras.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de las y los comerciantes que, desde temprana hora, abren sus negocios para ofrecer sus productos y servicios.

Escuchar al pueblo

Señaló que construir un Tuxtla Chingón requiere conocer la ciudad desde sus colonias, mercados y espacios de convivencia, porque la transformación debe construirse escuchando a quienes viven todos los días sus necesidades y desafíos, y traducirse en mejores condiciones de vida para las familias.

Finalmente, agradeció a las y los locatarios por el diálogo y la oportunidad de compartir este encuentro. Reiteró que seguirá recorriendo Tuxtla, convencido de que la confianza se construye con cercanía, honestidad y cumplimiento: “Los compromisos se asumen para hacerlos realidad y la mejor promesa es la que se convierte en hechos”.