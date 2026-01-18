Prometen dar justicia al campo chiapaneco

Chiapas inició un nuevo ciclo en la atención de los asuntos agrarios con el nombramiento de Jaime Ramírez Maza al frente de la representación estatal de la Procuraduría Agraria (PA).

El funcionario, con dos décadas de experiencia en la resolución de conflictos sociales, asumió el cargo comprometiéndose a una gestión enfocada en procurar justicia para los campesinos.

La toma de protesta, que contó con la presencia de autoridades federales y estatales, destacó por el mensaje de colaboración institucional.

Institución hermana

En representación del Gobierno de Chiapas, el subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado, Darinel Alvarado Villatoro, se refirió a la Procuraduría Agraria (PA) como una institución “hermana”.

“Somos instituciones de la misma línea, bajo el liderazgo de nuestro amigo Eduardo Ramírez. No debe haber celos institucionales; el objetivo es que la gente que vive en el campo tenga esperanza”, señaló.

El subsecretario Alvarado Villatoro también adelantó que se trabaja en un convenio para dotar a la dependencia de instalaciones propias y dignas, con el fin de evitar que el personal y los usuarios sigan padeciendo por espacios inadecuados.

Importancia estratégica

Jaime Ramírez Maza, quien anteriormente se desempeñó como subsecretario de agricultura en la entidad, enfatizó la importancia estratégica de su labor, dado que más del 75 por ciento del territorio chiapaneco es propiedad social.

“Me gusta estar en el campo con los campesinos; la labor que nos toca es procurar la justicia para ellos. Hay nuevos programas y metas que cumplir, como el Acuerdo 53 impulsado por la doctora Claudia Sheinbaum, y lo haremos con humildad y pasión”, expresó.

El evento reunió a delegados del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), entre otros funcionarios, con esto se marcó el inicio de una etapa de coordinación para alinear la política agraria local con la estrategia nacional de rescate al campo, priorizando la atención a los sectores más vulnerables y la resolución pacífica de conflictos en las ocho regiones del estado.