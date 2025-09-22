Promoción vital para reposicionar a Chiapas

Las estrategias de promoción y el mensaje de que Chiapas es seguro, son rubros en los que trabaja la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, encabezada por Manuel Niño Gutiérrez, esto con la finalidad de reposicionar al estado como uno de los principales destinos turísticos de México.

De acuerdo al representante de los hoteleros, los esfuerzos recientes incluyen giras de promoción a ciudades clave como Monterrey y Guadalajara. “Ya acabamos de ir a lo que es Monterrey y Guadalajara, llevando muy en alto a Chiapas y promocionando nuestras diversas ofertas”, afirmó el líder empresarial.

Cuestionamiento

Reconoció que el tema de la seguridad sigue siendo el principal punto de cuestionamiento por parte de los potenciales turistas.

Sin embargo, subrayó que los indicadores han mejorado notablemente. “Al decir que Chiapas, inclusive, una empresa que se dedica a medir los temas de impacto de seguridad ya nos califica que estamos a la par de Mérida y otros destinos seguros. Esto nos puede abrir una muy buena brecha para comercializar y atraer más turistas”, explicó.

Como parte fundamental de esta nueva imagen, destacó la gestión para eliminar las alertas de viaje sobre el estado.

Mencionó la apertura de la Casa Chiapas en la Ciudad de México (CDMX), donde ante embajadores y representantes de diferentes países, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar pidió formalmente que se retiraran estas alertas, argumentando que el estado está “para contemplarlo, visitarlo”.

Una realidad

Niño Gutiérrez enfatizó que los avances en seguridad no son solo discurso, sino una realidad palpable.

“Desde que entró el gobernador hasta el día de hoy ya no hemos tenido bloqueos carreteros. Podemos tener libre tránsito en las carreteras, lo cual es un beneficio para las familias que vivimos del turismo y, principalmente, para todos los que nos visitan”, aseguró.

Hizo un llamado a los medios de comunicación a sumarse a esta estrategia para que el mensaje de que Chiapas es un destino seguro llegue lejos.