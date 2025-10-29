Promocionan a la Fiesta Grande en la Ciudad de México

Con la intención de aumentar el número de personas que visiten el estado de Chiapas durante los próximos meses, autoridades de la Secretaría de Turismo promocionaron la celebración de la Fiesta Grande en la Ciudad de México (CDMX).

María Eugenia Culebro Pérez, titular de la Secretaría de Turismo en el estado lanzó la invitación para que la población visite la entidad.

La Fiesta Grande en Chiapa de Corzo se lleva a cabo desde el 4 hasta el 23 de enero; durante esos días se realizan múltiples actividades, desde la danza de los Parachicos hasta el combate naval, la salida de carros alegóricos, además de la participación de las Chiapanecas y de las Chuntá.

La página de la Secretaría de Turismo en el estado informó que la “Casa Chiapas fue sede del anuncio oficial de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, una de las celebraciones culturales e históricas más representativas” que tiene la entidad.

Culebro Pérez detalló que esta información también fue dirigida a los prestadores de servicios turísticos. En la presentación de las actividades estuvieron Kenia Arroyo, directora general de Casa Chiapas, además del subsecretario de Desarrollo Turístico, Andrés Sánchez de León, así como el presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román.

Las autoridades de Chiapas explicaron las actividades que se llevarán a cabo en Chiapa de Corzo, uno de los pueblos mágicos que tiene el estado y que en esas fechas se llena de música, colores, algarabía y festejos.

“La Fiesta Grande de Chiapa de Corzo invita a visitantes de todo el país a disfrutar de la magia, la danza, la gastronomía y la alegría que distinguen al pueblo chiapacorceño”, remarcó la Secretaría de Turismo.