Promocionarán a Chiapas como destino internacional

Para el 2026 se tiene proyectado impulsar a Chiapas no solo como un destino turístico nacional, sino internacional, noticia que fue anunciada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien adelantó que estos trabajos iniciarán en el mes de marzo.

El mandatario dijo que se tiene identificado a los principales mercados, tales como Francia, España, Alemania, Canadá y Estados Unidos, siendo este último el país donde pondrán más atención debido a que es donde mayor población turística arriba al estado.

A esto le sumó la nueva ruta aérea que tendrá Chiapas con Estados Unidos al anunciarse el vuelo Tuxtla Gutiérrez-Houston, la cual está prevista arrancar a inicios de año y que permitirá atraer un mayor número de visitantes extranjeros.

“Ya tenemos la autorización Tuxtla-Houston y además tenemos la conectividad de Tuxtla-Tijuana. La gente de Texas nos visita muchísimo, ya tenemos identificado dónde está nuestro principal mercado, California y Florida; entonces ahí vamos a entrar”, anunció el gobernador.

Seguridad

Sobre la alerta que emitió Canadá a sus ciudadanos para evitar el territorio chiapaneco, Ramírez Aguilar dijo que ya se atiende esta situación y reveló que envió una carta al embajador de ese país para replantear esta alerta basado en la reducción de incidencia delictiva en la entidad.

“Muchos todavía creen que Chiapas está en alerta; ya nos quitaron la roja, ahora somos alerta amarilla. Le mandé una carta al embajador de Canadá respetuosamente donde le expuse las estadísticas del año pasado y antepasado”, expuso.

Percepción

El mandatario estatal recalcó que se han mantenido los niveles de seguridad calificándolo como resultados muy buenos, que mantienen a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional en percepción de seguridad, igualándola a la par del estado de Yucatán.

Finalmente, dijo que para el año que viene lo ha denominado como “el año de la prosperidad compartida”, que tiene que ver con el desarrollo económico, turístico y de conectividad, algo importante para el desarrollo de Chiapas.