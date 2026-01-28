Promovemos comunicación humana y con identidad

En el marco de la firma del contrato de comodato con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, el presidente municipal Yamil Melgar Bravo destacó que su gobierno trabaja de manera coordinada y permanente con el Gobierno del Estado de Chiapas, fortaleciendo acciones que impulsen la comunicación pública y el acercamiento institucional con la ciudadanía.

Al hacer uso de la palabra, el director general del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Mario Escobar Gálvez, resaltó la voluntad política del alcalde Yamil Melgar Bravo para trabajar en equipo y consolidar acciones que permitan acercar los medios públicos a la población, garantizando contenidos con sentido social y comunitario.

Difundir identidad

El edil subrayó que la radio y los medios públicos representan una herramienta indispensable para difundir la identidad cultural, promover los valores sociales y acercar a las instituciones de gobierno a la comunidad, en lineamiento a las políticas humanistas promovidas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Acompañado de la síndico municipal, Cleo Ortiz, así como por los regidores Juan Carlos D’Amiano Solís, Edi Alberto García Juárez, Bertha Moreno Espinosa, Adriana Blas Solís y Rosa Cortés Rueda, el alcalde señaló que este acto significativo permitirá el otorgamiento de tres locales ubicados en el Centro de Desarrollo Comunitario (Cedeco) Norte, los cuales serán destinados a las instalaciones de la emisora 102.7 FM, albergando oficinas centrales y cabina de transmisión.

Al evento asistieron el director de Comunicación Social Municipal, Tomás Torres Guzmán; el jefe del área de apoyo jurídico del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Ramiro Roblero Morales; el consejero jurídico municipal, Alejandro Santos González; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza, así como otros servidores públicos e invitados especiales.