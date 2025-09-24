Promover consumo local, clave para el desarrollo

Durante un recorrido por la colonia La Ceiba, el alcalde Yamil Melgar resaltó que el Ayuntamiento de Tapachula es un aliado de los artesanos, productores y emprendedores locales, por lo que hizo un llamado a promover el consumo local para que la economía de las familias tapachultecas se fortalezca, se generen más oportunidades de desarrollo y se consolide el bienestar comunitario.

En su visita, el edil fue invitado a la panadería familiar que es propiedad de Gumersindo Ramos y Zayra Velázquez, personas trabajadoras que desde hace más de diez años venden un delicioso pan en el mercado San Juan. En el lugar conoció el proceso de elaboración de dicho producto alimenticio, reiterando el compromiso del Gobierno Municipal de respaldar a las familias emprendedoras que con esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo de nuestro municipio.

impulso al comercio local

“Desde el inicio de nuestra administración hemos impulsado al comercio local, además en sinergia con los gobiernos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ampliamos los esquemas de capacitación y acceso a créditos que se traducen en más oportunidades para los emprendedores, fortaleciendo la construcción de un Tapachula más próspero e incluyente”, agregó.

En este sentido, recordó que su administración ha entregado terminales bancarias a palaperos y restauranteros de Puerto Madero para facilitar la aceptación de pagos con tarjeta, fortaleciendo así la competitividad de sus negocios.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género del Gobierno de Chiapas, se puso en marcha el Programa “Semillas de Autonomía”, que brinda a las mujeres tapachultecas acceso a créditos y capacitación para impulsar sus proyectos productivos.

La fuerza de nuestra ciudad reside en su gente: Melgar

Yamil Melgar destacó la implementación del programa “Por un Tapachula Sostenible al Mil en la Nueva ERA”, mediante el cual se generan espacios dignos para que productores y artesanos locales puedan exponer y comercializar sus productos de manera directa, sin intermediarios, fortaleciendo así la economía local.