Promoverán actividades para reconocer a adultos

La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez se prepara para celebrar la VI Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, mediante una serie de actividades pastorales y de reflexión que se desarrollarán del 20 al 25 de julio en las parroquias de la región.

Propósito

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, informó que la denominada Semana de los Abuelos busca promover la valoración de las personas mayores, reconocer sus aportes a la sociedad y fortalecer los vínculos entre generaciones.

Durante estos días, las comunidades parroquiales realizarán espacios de reflexión sobre la dignidad de los adultos mayores, además de actividades encaminadas a fomentar el acompañamiento y la cercanía hacia quienes se encuentran en situación de enfermedad o soledad.

El prelado exhortó a las parroquias de la arquidiócesis a organizar momentos de oración, visitas a personas mayores que viven solas o enfrentan problemas de salud, así como a brindarles un reconocimiento especial durante las celebraciones litúrgicas.

Señaló que los abuelos representan una parte fundamental de la vida familiar y comunitaria al ser transmisores de la memoria, la experiencia y los valores que fortalecen el tejido social y la vida de la Iglesia.

La conmemoración de este año tendrá un significado especial debido a que la jornada central se celebrará el domingo 26 de julio, fecha en la que la Iglesia recuerda a San Joaquín y Santa Ana, considerados los abuelos de Jesús.

La VI Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores se realizará bajo el lema “Yo nunca te olvidaré”, elegido por el papa León XIV, con el propósito de sensibilizar sobre la importancia de combatir la soledad y la exclusión que enfrentan muchos adultos mayores.