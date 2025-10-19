Promoverán la Fiesta Grande en la CMDX

A unos meses de la Fiesta Grande de enero en Chiapa de Corzo, la Secretaría de Turismo del Estado ya realiza trabajos de coordinación y promoción necesarios, anunció Segundo Guillén Gordillo, coordinador general ejecutivo de la dependencia.

Expuso que se mantienen en pláticas permanentes con el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo y su alcalde. Además, reveló que se planea llevar la fiesta a la Ciudad de México, con un evento en la “Casa Chiapas”. “Estamos próximos a anunciar la fiesta de Chiapas en Ciudad de México. Ahí vamos a convocar a una rueda de prensa con medios nacionales”, declaró el funcionario.

Estrategia

El objetivo de esta estrategia es convocar a los touroperadores y mayoristas más importantes para presentarles la Fiesta Grande como un producto turístico atractivo.

Esperan que esto contribuya a que se puedan diseñar y vender paquetes con destino hacia el estado con suficiente anticipación, generando así un mayor derrame económico para Chiapa de Corzo, la zona centro y todo Chiapas.

Respecto a la imagen del Parachico y la tradición, Guillén Gordillo afirmó que siempre se respetará la cultura y el arraigo del pueblo.

No obstante, recalcó que la fiesta además de una tradición es un producto turístico que debe saber venderse con mayores expectativas y un mejor empaquetado para atraer al turismo. “Hay diálogo permanente con el presidente municipal y con el Comité de Pueblos Mágicos. Vamos a respetar siempre la cultura, el arraigo y la tradición de Chiapa de Corzo”, finalizó.