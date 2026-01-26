Promueve Cecytech los derechos de las mujeres

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) llevó a cabo la presentación de la obra de teatro “Del Dicho al Hecho, Nuestros Derechos”, con la participación de alumnas de los planteles 01 San Fernando y 18 Chenalhó, como una actividad formativa orientada a la sensibilización y reflexión sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

El evento fue encabezado por el director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, y la titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación de Chiapas (SGGyM), Dulce María Rodríguez Ovando, quienes coincidieron en la importancia de promover, desde el ámbito educativo y cultural, espacios que fortalezcan la conciencia social y el respeto a los derechos humanos.

Morales Ángeles resaltó que el teatro es una herramienta pedagógica que contribuye a la formación integral del estudiantado, al generar reflexión crítica, sensibilidad social y valores humanistas, en congruencia con la visión educativa que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Por su parte, Rodríguez Ovando manifestó que actividades como esta fortalecen una educación con enfoque humanista y de igualdad, al promover el conocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como la construcción de una cultura libre de violencia en Chiapas.

Durante la jornada, se entregaron reconocimientos a las estudiantes y docentes, que participaron en la puesta en escena y en el acompañamiento musical, destacando su compromiso, talento y participación activa en acciones que fortalecen la formación educativa y cultural.

Finalmente, se destacó que la difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres tiene como propósito informar, empoderar y visibilizar los derechos fundamentales de las mujeres, para que puedan ejercerlos y defenderlos en todos los ámbitos de su vida, consolidándose como una herramienta práctica que impulsa la igualdad de género, el bienestar y el desarrollo pleno dentro de la comunidad educativa.