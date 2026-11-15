Promueve Conanp educación ambiental

Con la participación de estudiantes, docentes, brigadistas, autoridades ejidales y habitantes, se realizó una jornada de educación ambiental en el ejido Francisco Villa Uno, municipio de Jiquipilas, con el propósito de fortalecer la conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera La Sepultura.

La actividad reunió a 88 personas en el marco de la Semana Nacional por la Conservación 2026, que este año se desarrolla bajo el lema “Conservación de la naturaleza: nuestro futuro”, mediante acciones comunitarias orientadas a involucrar a las nuevas generaciones en la protección del entorno natural.

Campaña de limpieza

Como parte de la jornada, se llevó a cabo una campaña de limpieza y descacharramiento en la comunidad, con la finalidad de contribuir a mantener espacios limpios y saludables.

Además, niñas y niños del jardín de niños Francisco Villa y de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz participaron en actividades de acercamiento y reconocimiento de la fauna silvestre que habita en la Reserva de la Biosfera La Sepultura.

Como parte de las actividades, se realizó un rally ecológico, en el que estudiantes, jóvenes y docentes participaron en distintas dinámicas recreativas y educativas para poner a prueba sus conocimientos sobre la importancia de conservar los ecosistemas, proteger las especies y mantener la biodiversidad.

En la jornada, participaron las autoridades del ejido Francisco Villa Uno, el Ayuntamiento de Jiquipilas, la Concesionaria de Autopistas del Sureste y personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Reserva de la Biosfera La Sepultura (Rebise).