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ChiapasMirador 4

Promueve Conanp educación ambiental

Noviembre 15 del 2026
Buscan fomentar la conciencia sobre el cuidados de los ecosistemas. Cortesía
Buscan fomentar la conciencia sobre el cuidados de los ecosistemas. Cortesía

Con la participación de estudiantes, docentes, brigadistas, autoridades ejidales y habitantes, se realizó una jornada de educación ambiental en el ejido Francisco Villa Uno, municipio de Jiquipilas, con el propósito de fortalecer la conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera La Sepultura.

La actividad reunió a 88 personas en el marco de la Semana Nacional por la Conservación 2026, que este año se desarrolla bajo el lema “Conservación de la naturaleza: nuestro futuro”, mediante acciones comunitarias orientadas a involucrar a las nuevas generaciones en la protección del entorno natural.

Campaña de limpieza

Como parte de la jornada, se llevó a cabo una campaña de limpieza y descacharramiento en la comunidad, con la finalidad de contribuir a mantener espacios limpios y saludables.

Además, niñas y niños del jardín de niños Francisco Villa y de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz participaron en actividades de acercamiento y reconocimiento de la fauna silvestre que habita en la Reserva de la Biosfera La Sepultura.

Como parte de las actividades, se realizó un rally ecológico, en el que estudiantes, jóvenes y docentes participaron en distintas dinámicas recreativas y educativas para poner a prueba sus conocimientos sobre la importancia de conservar los ecosistemas, proteger las especies y mantener la biodiversidad.

En la jornada, participaron las autoridades del ejido Francisco Villa Uno, el Ayuntamiento de Jiquipilas, la Concesionaria de Autopistas del Sureste y personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Reserva de la Biosfera La Sepultura (Rebise).

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