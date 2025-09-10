Promueve Ecosur la conservación y desinfección del agua

El ciclo del agua, la cuenca del Valle de Jovel, los ríos urbanos y los principales contaminantes del agua potable que impactan la salud, fueron algunos de los temas abordados en el taller Calidad del agua y sistemas de captación pluvial en la colonia Maya, San Cristóbal de Las Casas, organizado por el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Con habitantes de la colonia reflexionaron sobre la calidad del agua que consumen y exploraron estrategias prácticas para cuidarla a través de dinámicas participativas y prácticas guiadas.

Utilizaron métodos para detectar la bacteria Escherichia coli, causante de problemas a la salud y otros microorganismos coliformes, así como técnicas básicas para determinar pH y cloro residual en muestras de agua de un filtro doméstico, de agua entubada y de agua de lluvia de casas.

También discutieron los beneficios y limitaciones de distintos métodos de purificación doméstica del agua, de la captación de agua de lluvia y del impacto ambiental de los pozos profundos.

Exigen análisis de calidad

La actividad fue realizada por Jesús Carmona de la Torre, Sergio Cortina Villar, Benita Bolom, Antonio Hernández y Héctor Plascencia, en el marco del proyecto Semilla ESIIC 2025 “Reflexiones transdisciplinarias para construir una agenda de investigación en los Altos de Chiapas”.

Los participantes destacaron la importancia de exigir análisis de calidad al sistema municipal de agua, así como mantener buenas prácticas de limpieza, óptimas condiciones físicas de cisternas y tinacos, así como la reparación de fugas de agua en los hogares.

Buscan fortalecer la agenda socioambiental impulsada por el proyecto Semilla ESIIC 2025, fomentando el diálogo entre ciencia, comunidad y territorio para enfrentar los retos hídricos de la región.