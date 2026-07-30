Promueve Inifap la ganadería regenerativa

Hasta el 2025 Chiapas tenía una responsabilidad importante en el aporte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, con 20 millones de toneladas de CO2 al año; por mucho tiempo la causa principal fue por deforestación y degradación, pero se identificó una transición hacia la ganadería como la principal.

Bajo esa premisa, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuaría (Inifap) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), realizaron el taller de capacitación e intercambio de experiencias sobre sistemas agroforestales pecuarios en Chiapas, en el marco del Proyecto GreenMex.

El objetivo fue generar y fortalecer capacidades técnicas para la implementación y seguimiento de proyectos de restauración con sistemas agroforestales pecuarios. Dotar al sector ganadero y forestal de herramientas metodológicas y científicas para frenar el deterioro ambiental sin sacrificar la rentabilidad.

El encuentro estuvo dirigido al personal de la Oficina de Representación Estatal de la Conafor, prestadores de servicios del Proyecto GreenMex y del Programa Compensación Ambiental por Cambio de Uso del Suelo.

Coordinaron el evento el gerente de Reforestación y Restauración de Cuencas Hidrográficas de la Conafor, Arturo Pizano Portillo; Alma Liz Vargas de la Mora, investigadora del Inifap, y Walter López Báez, líder del Programa de Manejo de Cuencas también del Inifap.

Temas

Los asistentes se capacitaron en manejo integral de paisaje con enfoque de cuencas, agroforestería aplicada a sistemas pecuarios y su potencial en la restauración forestal.

También el pastoreo intensivo biodiversificado como un modelo de ganadería regenerativa, sostenible y de alta productividad para el trópico, además de la instalación y manejo de rotación con cercos eléctricos. La fase práctica se trasladó al ejido Chiapas Nuevo, de Jiquipilas.