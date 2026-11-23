El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y su esposa Guadalupe Gómez Casanova, presidenta del Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al Lado de la Gente”, participaron en la carrera recreativa 5K “Sventa Jlekilaltik”, realizada en el municipio de San Juan Chamula.

En este municipio de la región Altos, agradeció al presidente del Comité de Educación, Gerardo Pérez, a la Fiscalía de Justicia Indígena y a la Fiscalía de Distrito Altos por la invitación y organización de esta importante actividad, que permite promover el deporte, fortalecer la convivencia familiar y comunitaria, así como fomentar la participación ciudadana.

Señaló que el deporte es una de las mejores herramientas para prevenir las adicciones y las conductas de riesgo, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Finalmente, destacó que en concordancia con la política pública del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se deben seguir impulsando hábitos saludables y construyendo espacios de paz desde los municipios.