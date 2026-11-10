Promueve la denuncia y el acompañamiento a las mujeres

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, fortalece las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, mediante la difusión de información que promueve la búsqueda de ayuda, la denuncia y el acceso a los servicios de acompañamiento.

Primer paso

A través de estos mensajes, la SSP hace un llamado a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia a reconocer que salir de un entorno que vulnera su integridad no representa un fracaso, sino un acto de valentía y el primer paso para recuperar su bienestar, autonomía y seguridad.

En este sentido, la dependencia reitera su compromiso de brindar orientación y acompañamiento, así como de promover una cultura de prevención que permita a las mujeres conocer las alternativas de atención y los mecanismos disponibles para solicitar apoyo.

Para ello, pone a disposición la Línea de las Mujeres 079 (opción 1), el número de emergencias 911, la línea de Denuncia Anónima 089 y el aplicativo C5 Escudo Pakal, como canales de atención para quienes requieran orientación o apoyo.

Buen vivir

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de contribuir a la prevención de la violencia de género, proteger la integridad de las mujeres y construir entornos seguros, bajo los principios de la estrategia Prevenir para el Buen Vivir, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.