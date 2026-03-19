Promueve la Unach el Programa Sendero Quetzal

Con la presencia de autoridades universitarias encabezadas por el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, se llevó a cabo la socialización del Proyecto Sendero Quetzal, el cual tiene como objetivo impulsar Estancias Cortas y ser un espacio común de cooperación académica en Centroamérica y El Caribe.

Al hacer uso de la palabra, Chacón Rojas expuso que este proyecto, que nace del Programa Quetzal, impulsará la integración cultural, académica y científica, al tiempo de estrechar los vínculos entre la Unach y las instituciones de educación superior de las regiones citadas.

Ante directivos del Campus IV, explicó que este programa es resultado también de una firma tripartita entre la Unach, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) y el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

En este sentido, la coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales de la Unach, Rocío Moreno Vidal, explicó que, en primera instancia, se tienen contempladas actividades de Estancias Cortas en universidades de Honduras, El Salvador y Costa Rica, además de que actualmente ya se está trabajando con la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).

Bajo esta premisa, se convoca al estudiantado a registrarse, “nuestro objetivo es promover la movilidad académica a través de estas estancias, lo cual fortalece la formación integral de los jóvenes”.