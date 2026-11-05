Promueve SSP entornos escolares seguros

Con el objetivo de promover entornos escolares seguros, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, llevó a cabo la actividad “Escuela Segura: Construyendo Espacios de Paz”, la cual estuvo dirigida a docentes y directivos.

Durante la actividad, personal de la SSP abordó temas relacionados con la promoción de entornos escolares seguros, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia dentro de la comunidad educativa, destacando la importancia de generar ambientes basados en el respeto, la tolerancia y la sana convivencia.

Herramientas

Asimismo, se sensibilizó al personal educativo sobre el papel fundamental que desempeñan en la construcción de espacios inclusivos y seguros, promoviendo el diálogo, la empatía y el respeto mutuo como herramientas para identificar, atender y prevenir situaciones que puedan afectar la armonía escolar.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de impulsar la precaución desde las aulas, fortalecer la participación de la comunidad educativa y contribuir a la construcción de un Chiapas más seguro.

La SSP, a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, participó en el ciclo de conferencias que llevó a cabo en el Centro de Estudios Superiores Benemérito de las Américas (Cesba) en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, con el objetivo de fortalecer la cultura del cuidado y promover entornos seguros dentro y fuera de los espacios educativos.

Durante estas actividades se impartieron ponencias enfocadas en la anticipación del delito y se brindaron herramientas de autocuidado para identificar conductas y situaciones de riesgo.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de fortalecer la estrategia de prevención con todos los sectores de la sociedad.