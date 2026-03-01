Promueven acciones de prevención y autocuidado

Para dar seguimiento a las acciones coordinadas que contribuyen al bienestar de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Salud del municipio, acercó los servicios gratuitos de la Brigada Integral de Salud a las familias de la colonia Teófilo Acebo II, Fracción Santa Cruz.

En unidad con los regidores Juan Carlos D´Amiano Solís, Rosa Cortés Rueda y Nancy López Ruiz, el titular de la dependencia, Pancho Castillo Ordóñez, resaltó que siguiendo las indicaciones del alcalde Yamil Melgar Bravo, se continúan impulsando estrategias que promueven el autocuidado, la prevención de enfermedades y la creación de entornos y comunidades saludables.

Acompañado por la secretaria de Igualdad de Género de Tapachula, Yolanda Correa González, precisó que estas jornadas tienen como objetivo mejorar la salud de las familias, llevando directamente a las colonias medicamentos básicos gratuitos y diversos servicios de atención integral.

Brigada

Durante la brigada, se brindaron consultas de medicina general, atención odontológica y de enfermería, orientación psicológica, servicio de corte de cabello, atención integral para mujeres, niñas, niños y adultos mayores, además el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) brindó un taller de elaboración de mermelada y de cloro, mientras que la Secretaría de Igualdad de Género otorgó atención en el Módulo MAI, garantizando un enfoque incluyente y cercano a la población.