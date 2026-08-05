Promueven acciones para mantener tendencia positiva

El titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, dijo que Chiapas tiene que promover acciones económicas inmediatas para mantener la tendencia positiva que informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), destacando al estado entre las 10 entidades mejor calificadas.

Dijo que se continuará fortaleciendo la vinculación con el sector empresarial y productivo, así como las acciones de promoción económica, capacitación laboral, apoyo al emprendimiento y atracción de inversiones.

Esto, buscando mantener y fortalecer la tendencia positiva mediante proyectos estratégicos que permitan aprovechar las ventajas competitivas de Chiapas y traducir dicha tendencia favorable en más empleos, mejores ingresos y mayores oportunidades de desarrollo.

Recordó que Chiapas se posicionó entre las 10 entidades federativas con mayor crecimiento económico del país durante el primer trimestre de 2026, al registrar una variación anual de 2.0 %, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados colocan a Chiapas en el octavo lugar nacional, tanto en la variación anual, con un crecimiento de 2.0 %, como en la variación trimestral, en la que alcanzó un avance de 0.7 %.

Estos indicadores reflejan el dinamismo que comienza a mostrar la economía chiapaneca y representan un estímulo para continuar impulsando políticas públicas orientadas a generar mejores condiciones para la inversión, el desarrollo empresarial y la creación de empleos.

De acuerdo con el reporte, el desempeño económico de la entidad estuvo favorecido por el dinamismo de las actividades secundarias y terciarias, contribuyendo a fortalecer las perspectivas de crecimiento y condiciones para consolidar nuevos proyectos productivos y de inversión.

En la comparación nacional de crecimiento anual, Chiapas se ubicó por arriba de entidades como Michoacán, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro y, únicamente, por debajo de Hidalgo, Tamaulipas, Colima, Tabasco, Puebla, Baja California Sur y Yucatán.