Promueven campaña contra el acoso sexual

La Oficina de Enlace de la región II Valle-Zoque, de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas (SMyT), en coordinación con el Centro Libre y el Área de Igualdad de Género del Ayuntamiento, llevó a cabo acciones de promoción de la campaña contra el acoso sexual en el transporte público, con el propósito de fortalecer una movilidad segura y libre de violencia para todas las personas.

Esta estrategia busca erradicar la normalización de la violencia de género mediante acciones de prevención y sensibilización dirigidas a las y los operadores del transporte público, así como la promoción activa de la cultura de la denuncia segura, fomentando que las víctimas conozcan sus derechos y los mecanismos de atención disponibles.

Jornada de trabajo

Durante la jornada se difundió información entre personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte, destacando la importancia de construir espacios seguros, donde prevalezcan el respeto, la igualdad y la protección de la integridad de mujeres, niñas y adolescentes.

La SMyT reafirma que la prevención de la violencia de género requiere la participación conjunta de autoridades, operadores y ciudadanía, por lo que continuará impulsando acciones permanentes de capacitación, sensibilización y difusión en las distintas regiones del estado.