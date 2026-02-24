Promueven celebración de bodas mayas para turismo

Con el propósito de atraer más turismo a San Cristóbal, la empresa turística Explorando Chiapas y otros sectores, comenzaron a promover la celebración de bodas mayas en San Cristóbal “con toque especial y real de la historia y de la cultura de las comunidades indígenas”, informó su director, Eliseo Gómez.

“Vamos a hacer un rescate de las tradiciones y cultura de los antiguos mayas y vamos a llevarlos a un temascal que tiene un gran significado en cuanto a la purificación del alma y del cuerpo. Los va a casar un chaman certificado en San Cristóbal”, dijo.

Agregó que, además, “en alianza con Claudia Sántiz chef reconocida a nivel internacional, tenemos una alianza para promover el rescate culinario que ella ha hecho en las comunidades indígenas. Va en paquete el destino romance de bodas mayas. La empresa es Yacuná, que está en maya yucateco y significa amor”.

Alianza

En entrevista reiteró que “la idea es que a través de una alianza de empresarios: hoteleros, explorando Chiapas y Yacuná promovamos a nivel nacional, principalmente en el centro, norte, bajío y occidente, las bodas mayas”.

Recordó que San Cristóbal “está catalogado como un destino de romance y por ende queremos aprovechar esa certificación y promover que parejas vengan a casarse a San Cristóbal con toque de la cultura de las comunidades indígenas en las que predomina la cultura maya”.

Gómez dijo que “queremos promover no sólo la ciudad de San Cristóbal para la realización de bodas, sino los centros ecoturísticos de El Arcotete y las Grutas de Rancho Nuevo, en la que hay una cueva, lo que para los mayas tenía un significado era muy importante”.

Señaló que “ya hay muchas bodas en San Cristóbal, pero nosotros queremos darle un toque especial, que nos identifique en la parte cultural de las comunidades, la cultura indígena con el temascal y el chamán; es una boda de rituales”.

Aclaró que “la boda con el chamán es ceremonial; si la pareja quiere la además una boda eclesiástica o civil se tramitaría aparte sin ningún problema. San Cristóbal da para mucho. Tiene el potencial y en conjunto con otros empresarios lo estamos llevando a cabo”.