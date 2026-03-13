Promueven conciencia sobre fauna silvestre

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre, el Centro de Rescate de Fauna Silvestre (Comaffas) impartió una conferencia en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental entre estudiantes y sociedad sobre la importancia de proteger a los animales silvestres.

Durante la charla, el biólogo Jerónimo Domínguez Lasso, presidente de Comaffas y director del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre “Mundo Cocodrilo”, destacó que los centros de rescate juegan un papel fundamental en la conservación de las especies, sobre todo ante los efectos del cambio climático y la transformación de los ecosistemas.

Agregó que fenómenos como el estiaje, las altas temperaturas y los incendios forestales obligan a muchas especies a desplazarse en busca de refugio y alimento, lo que incrementa su presencia en zonas habitadas por personas.

“Muchos animales no son agresivos ni representan un peligro; solo están tratando de encontrar refugio ante condiciones adversas como incendios, calor o la pérdida de su hábitat”, señaló.

En ese sentido, subrayó la importancia de la divulgación y educación ambiental para que la población sepa cómo actuar cuando se encuentra con fauna silvestre, ya que intentar manipular a los animales sin conocimiento puede poner en riesgo tanto a las personas como a los propios ejemplares.

Percepción social

Indicó que, con el paso del tiempo, se ha observado un cambio positivo en la percepción social respecto a estos animales.

Anteriormente, explicó, era común que las personas mataran especies como serpientes al encontrarlas en sus viviendas; sin embargo, en la actualidad es más frecuente que la ciudadanía reporte los casos a autoridades como Protección Civil (PC), Bomberos o centros de rescate especializados.

“Hoy la gente ya sabe que existen instituciones que pueden atender estos casos de manera profesional. Eso refleja un avance en la conciencia ambiental”, afirmó.

Además, resaltó la importancia de acercar este tipo de experiencias a los estudiantes universitarios, quienes se encuentran en proceso de formación profesional.

Explicó que, aunque en las aulas se adquieren conocimientos teóricos, el trabajo en campo y la atención directa de fauna silvestre requieren capacitación especializada y apego a la legalidad, por lo que es fundamental que los futuros profesionistas conozcan los protocolos y responsabilidades que implica el manejo de animales.