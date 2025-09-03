Promueven cultura de igualdad y respeto

En el marco del inicio del ciclo escolar 2025-2026, el Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen) y el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana (CEPSVyPC), visitó el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, para promover la Cartilla de Derechos de las Mujeres entre las y los estudiantes, una estrategia que responde al firme compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha colocado en el centro de la política pública de la Nueva ERA la construcción de una cultura de igualdad sustantiva, libre de violencia y discriminación.

La Secretaría de Educación, bajo la conducción de Roger Adrián Mandujano Ayala, asumió el compromiso de llevar esta estrategia a todas las escuelas del estado, con especial atención en aquellas regiones con mayor incidencia de violencia contra las mujeres, en concordancia con el humanismo transformador que guía al Gobierno Estatal.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Dulce María Rodríguez Ovando, subrayó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Ramírez Aguilar, esta Cartilla se promueve en los centros escolares para que las y los adolescentes conozcan y hagan valer los derechos de las mujeres desde la etapa escolar.

“Son 15 derechos fundamentales, entre ellos están el derecho a la Educación, a la Salud, a la vivienda, al acceso a la Justicia y a vivir una vida libre de violencia. Con esta herramienta en sus manos podrán reflexionar sobre cómo contribuir a que niñas y mujeres los ejerzan plenamente”, puntualizó.

Durante el acto el titular de Educación en el estado destacó la importancia de sensibilizar a la niñez y a la juventud sobre la necesidad de construir nuestra comunidad en un marco de respeto, igualdad y justicia social.

“Hoy tenemos una presidenta que nos demuestra con su ejemplo cómo es posible romper estereotipos: es madre, trabajadora, científica, investigadora, presidenta y comandanta de las Fuerzas Armadas del país; su liderazgo nos inspira a reconocer la capacidad que todas y todos podemos alcanzar”, subrayó.