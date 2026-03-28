Promueven curso de declamación en jóvenes

Con el propósito de impulsar actividades que promuevan el desarrollo integral de la comunidad estudiantil, las autoridades educativas destacaron el curso de declamación que se realizó en el Centro Cultural “Jaime Sabines”.

Con la presencia de alumnas y alumnos de Educación Básica, se informó que la expresión oral y la sensibilidad literaria son ejes importantes para impulsar el pensamiento crítico.

Herramienta artística

“Este espacio formativo reunió a niñas, niños y jóvenes interesados en el arte de la palabra, quienes, a través de la poesía, exploraron emociones, identidad y pensamiento crítico, elementos esenciales en su proceso educativo”, remarcó la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF), que dirige Alfredo Ramírez Guzmán.

Con lo antes señalado, se resaltó que la declamación es una herramienta artística, sin embargo, también permite desarrollar la comunicación efectiva y el sentido humanista.

Ramírez Guzmán comentó que con estos cursos lo que se busca es que haya una formación de ciudadanos “sensibles, reflexivos y comprometidos con su entorno”.

El subsecretario enfatizó que los “esfuerzos se alinean con el proyecto educativo impulsado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, orientado a promover una educación integral que recupere el valor de las humanidades y el pensamiento crítico desde las aulas”.

Finalmente, Se destacó que impulsar el conocimiento de la declaración es un compromiso con la formación de las nuevas generaciones.