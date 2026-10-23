Promueven detección oportuna del cáncer de mama

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y el Mes Rosa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó actividades informativas y de orientación en sus unidades médicas, con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia de reconocer señales de alerta y acudir a valoración médica para favorecer la detección oportuna.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS en Chiapas, Javier Navarrete García, destacó la relevancia de acercar información a la población y promover el autocuidado como parte de las acciones institucionales para el cuidado de la salud.

En la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 11, en Tapachula, se llevó a cabo una Feria de la Salud dirigida al público en general, en la que se brindó orientación sobre nutrición, cuidado de la salud y temas relacionados con el cáncer de mama.

Concientización y orientación

Asimismo, las UMF No. 1, 23 y 25 realizaron actividades de concientización y orientación. En estas unidades, el personal de salud compartió información sobre autoexploración mamaria, señales de alerta y la importancia de acudir a revisiones médicas. En la UMF No. 25 también se abordaron estos temas mediante los programas PrevenIMSS y NutrIMSS.

Por su parte, personal del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre”, en Tuxtla Gutiérrez, llevó a cabo acciones informativas para promover el conocimiento sobre el cáncer de mama y la detección oportuna, con la participación de distintas áreas de atención.

Beneficios

Navarrete García señaló que contar con información clara contribuye a que las mujeres conozcan las medidas de autocuidado y reconozcan la importancia de solicitar valoración médica ante cualquier cambio o señal de alerta.

El IMSS en Chiapas recuerda que la autoexploración mamaria y las revisiones médicas forman parte del cuidado propio. Ante cualquier cambio en las mamas, recomienda acudir a la unidad médica correspondiente para recibir orientación y valoración profesional.

Con estas acciones, el Instituto refrenda su compromiso con la promoción de la salud y el acercamiento de información a la población derechohabiente.