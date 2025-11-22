Promueven educación lectora en estudiantes

Culminó el proyecto denominado Apadrina un Libro, el cual tuvo como principal intención fomentar la lectura y acercar a estudiantes del CBTis 144 de Tuxtla Gutiérrez al ámbito literario, en el marco de la 43ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ).

La jornada inició con la intervención de la poeta Lupita Gómez, quien a través de su charla “Versos que laten: descubriendo la voz propia”, motivó a los estudiantes a explorar su creatividad y conectar con sus emociones.

El programa también contó con la narración de Karly Mont, quien cautivó al auditorio con la lectura de “La caja de laca, cuentos de Chiapas puede”, un relato que demostró la riqueza cultural y literaria de la región.

Actividades

El evento estuvo a cargo del director, José Luis Zúñiga González, y de la subdirectora Violeta Angulo González, cuyas gestiones fueron clave para llevar a cabo esta actividad.

Finalmente, la actividad culminó con la participación del periodista Isaín Mandujano, profesional de la comunicación con trayectoria nacional e internacional y ex alumno del propio CBTis 144.

De acuerdo con el director, estas acciones buscan motivar a los jóvenes, a través de mensajes de que los propósitos se alcanzan mediante la disciplina, la pasión y el compromiso.

El evento logró una recaudación superior a 200 obras literarias destinadas a los alumnos. Este acervo bibliográfico será destinado íntegramente para beneficio de los estudiantes del plantel, con el propósito de fortalecer los espacios de lectura y enriquecer las oportunidades de aprendizaje.