Promueven educación musical en alumnos

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) llevó a cabo el Primer Concurso Interno de Canto “Voz y Jazz”, que contó con la participación de alumnos de la licenciatura en Jazz y Música Popular; la intención fue promover la educación musical en la comunidad estudiantil.

De acuerdo con Cecilia Díaz Cancino, docente de la Facultad de Música de la Unicach, explicó que otro de los objetivos del evento fue fomentar la participación y el crecimiento de los alumnos del área de canto, además de visibilizar el quehacer del jazz vocal que hay en el estado.

“Es un área nueva que se gestó, por lo que hacer estas actividades les beneficia”, comentó la docente.

Respecto a la participación de los estudiantes, expresó su sorpresa por la buena respuesta obtenida, “realmente es sorprendente verlos ahí, estuvieron luchando con muchos factores, esto servirá para tener un buen nivel vocal, sin duda van a crecer mucho” explicó.

Asimismo, Diaz Cancino expresó su esperanza de que este concurso se realice de manera anual para abonar al crecimiento profesional de los estudiantes.

Las ganadoras del concurso fueron Daniela Moguel Pon, quien obtuvo el primer lugar en la categoría de Mejor Transcripción, y Nancy Belén González Marín, quien destacó con el primer lugar en Mejor Improvisación.

Ambas estudiantes se dijeron contentas por el resultado obtenido y sobre todo por la confianza ganada tras presentarse ante el público que reconoció su talento.

Al finalizar el evento, se hizo entrega de trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría, así como una playera de recuerdo para las participantes.