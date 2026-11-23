Con la participación de Beba Pedrero de Melgar, presidenta honorífica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y de la doctora Ivania Berenice Reyes Sumuano, secretaria de Salud, el Ayuntamiento Municipal de Tapachula realizó la “Jornada de Salud Mental” en el Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) para fomentar el autocuidado y fortalecer el bienestar emocional.

“Hablar de lo que sentimos y pedir apoyo cuando lo necesitamos también es cuidarnos. Desde el DIF Municipal queremos que más familias tengan herramientas para hacerlo en su vida diaria”, expresó Beba Pedrero.

Acciones

El alcalde Yamil Melgar Bravo ha instruido a la Secretaría de Salud Municipal a brindar las capacitaciones necesarias para que la población cuente con herramientas para cuidar su salud mental. Con estas acciones, el Ayuntamiento se suma a los esfuerzos del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la prevención y el bienestar de las familias.

Entre las invitadas a la jornada estuvo la regidora Rosa Cortés Rueda y, durante la misma, se impartió el “Taller de Manejo de Emociones”, en el que las y los participantes recibieron herramientas para identificar y comprender lo que sienten y afrontar situaciones de la vida cotidiana.

La doctora Ivania Berenice Reyes Sumuano destacó la importancia de acercar estos espacios de orientación a la población.