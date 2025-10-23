Promueven el derecho al agua en las escuelas

Más de 60 participantes de 14 escuelas y cuatro municipios del estado participaron en el segundo Encuentro de Cambio, una jornada dedicada al fortalecimiento de los Comités de Ambientes Escolares Saludables (CAES) y la promoción del acceso al agua segura, higiene y saneamiento en escuelas rurales.

Esta actividad realizada en La Albarrada, San Cristóbal de Las Casas, busca que los CAES sean reconocidos no solo dentro de las escuelas, sino también en las comunidades, porque los hábitos saludables deben replicarse desde las aulas hasta los hogares.

Actividad

El encuentro forma parte del Programa Agua Segura en Escuelas (PASE), implementado por la organización Cántaro Azul desde 2015, con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua, la higiene y el saneamiento adecuado en entornos escolares.

Este programa combina tres componentes fundamentales: infraestructura adaptada, procesos educativos participativos y cambio de hábitos sostenibles.

Los CAES, integrados por niñas, niños, docentes y familias, son el pilar del modelo, ya que aseguran la continuidad del aprendizaje y la sostenibilidad de los sistemas instalados.

Su participación activa permite que las escuelas se conviertan en espacios saludables y que el impacto del programa trascienda al ámbito comunitario.

El evento fue conducido por Usuany y Edahí, una niña y un niño representantes de los comités escolares, quienes guiaron las actividades.

Durante el encuentro, maestras, maestros, madres, padres y estudiantes compartieron experiencias sobre la gestión del agua, la operación de los sistemas instalados en las escuelas y la importancia de mantener activos los CAES en cada comunidad educativa.

La importancia de estos encuentros de cambio radica en la sostenibilidad del proceso, ya que es responsabilidad de cada escuela el mantenimiento y continuidad de los servicios y hábitos impulsados por el proyecto PASE.