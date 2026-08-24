Promueven el inglés desde la infancia

En el marco del inicio de los Cursos de Inglés Sabatino para Niños y Niñas, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, visitó las instalaciones de la Facultad de Lenguas Tuxtla, donde felicitó a las niñas y los niños que dedican parte de su tiempo libre al aprendizaje de un nuevo idioma, contribuyendo así a fortalecer su formación académica y desarrollo personal.

Acompañado por la coordinadora de estos cursos, Jennifer de María Cabrera Culebro, el rector reconoció el trabajo y compromiso del personal de la Facultad de Lenguas, que atiende a miles de personas interesadas en aprender un idioma extranjero.

Referente

En este marco, la directora de la Facultad, Maricela Alfaro Merchantd, agradeció a las niñas y los niños, así como a sus familias, por elegir a la Unach para aprender otro idioma y destacó que el cuerpo docente trabaja diariamente para consolidar a esta institución como referente en la enseñanza de lenguas extranjeras en Chiapas.

El programa English for Young Learners está dirigido a niñas y niños de entre 9 y 13 años y contempla seis niveles, con una duración de 100 horas semestrales cada uno.

Durante este proceso, el alumnado desarrolla las habilidades necesarias para desenvolverse en distintas situaciones comunicativas en el idioma inglés, con un nivel de egreso B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.