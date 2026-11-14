Promueven el rendimiento y calidad del mango Ataúlfo

Autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas y del sector agrícola llevaron a cabo el Curso Internacional “Altos rendimientos y calidad del mango Ataúlfo”, gestión de las buenas prácticas agrícolas a través de la metodología del Sistema Semáforo, dirigida a productores, técnicos, estudiantes, docentes, investigadores y personas afines al sector productivo.

La directora de la Facultad de Ciencias Agrícolas del Campus IV, Mayra Martínez Solís, dijo que esta actividad tuvo como objetivo actualizar y fortalecer las capacidades y habilidades de productores, técnicos, estudiantes, asesores y demás integrantes de la cadena de valor de esta fruta.

También para diagnosticar, planificar y evaluar las Buenas Prácticas Agrícolas mediante la metodología del Sistema de Semáforo, con la finalidad de mejorar la cosecha, calidad e inocuidad del fruto, la resiliencia climática y la rentabilidad de los huertos, así como promover el uso responsable del suelo, el agua y los insumos.

En el marco de esta actividad, se presentó el libro “Gestión de agroecosistemas con mango Ataúlfo en México”, de los autores y editores Francisco Javier Marroquín Agreda, Hermann A. Jürgen Pohlan, Dennis José Salazar Centeno y Roberto Gerardo Estrada.

El encuentro contó con la colaboración de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV; la Escuela de Sistemas Alimentarios, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Cuerpo Académico “Unach-146 Producción Agrícola Sostenible”; Agro Tropical Innovation Network – ATIN; el Consejo Regulador de la Calidad del Mango Ataúlfo A. C.; Química Sagal; Promotora Técnica Industrial (PTI) y Adama Agricultural Solutions Ltd.