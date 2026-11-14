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ChiapasTuxtla

Promueven el rendimiento y calidad del mango Ataúlfo

Noviembre 14 del 2026
Como parte de las actividades se presentó el libro “Gestión de agroecosistemas con mango Ataúlfo en México”. Cortesía
Como parte de las actividades se presentó el libro “Gestión de agroecosistemas con mango Ataúlfo en México”. Cortesía

Autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas y del sector agrícola llevaron a cabo el Curso Internacional “Altos rendimientos y calidad del mango Ataúlfo”, gestión de las buenas prácticas agrícolas a través de la metodología del Sistema Semáforo, dirigida a productores, técnicos, estudiantes, docentes, investigadores y personas afines al sector productivo.

La directora de la Facultad de Ciencias Agrícolas del Campus IV, Mayra Martínez Solís, dijo que esta actividad tuvo como objetivo actualizar y fortalecer las capacidades y habilidades de productores, técnicos, estudiantes, asesores y demás integrantes de la cadena de valor de esta fruta.

También para diagnosticar, planificar y evaluar las Buenas Prácticas Agrícolas mediante la metodología del Sistema de Semáforo, con la finalidad de mejorar la cosecha, calidad e inocuidad del fruto, la resiliencia climática y la rentabilidad de los huertos, así como promover el uso responsable del suelo, el agua y los insumos.

En el marco de esta actividad, se presentó el libro “Gestión de agroecosistemas con mango Ataúlfo en México”, de los autores y editores Francisco Javier Marroquín Agreda, Hermann A. Jürgen Pohlan, Dennis José Salazar Centeno y Roberto Gerardo Estrada.

El encuentro contó con la colaboración de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV; la Escuela de Sistemas Alimentarios, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Cuerpo Académico “Unach-146 Producción Agrícola Sostenible”; Agro Tropical Innovation Network – ATIN; el Consejo Regulador de la Calidad del Mango Ataúlfo A. C.; Química Sagal; Promotora Técnica Industrial (PTI) y Adama Agricultural Solutions Ltd.

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