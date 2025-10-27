Promueven el turismo de negocios y romance

Chiapas busca posicionarse como un destino líder para el turismo de convenciones y de romance, sectores que representan una valiosa derrama económica, afirmó la secretaria de Turismo del Estado, María Eugenia Culebro Pérez.

La funcionaria estatal destacó que si bien, históricamente el estado ha tenido áreas de oportunidad en el ramo de convenciones, actualmente trabajan de manera activa para atraer a dicho mercados.

Señaló que municipios como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque y Comitán cuentan con la infraestructura necesaria para albergar cursos, eventos y convenciones anuales que se complementaría con la posibilidad de que los asistentes disfruten de las diversas áreas turísticas tras sus actividades profesionales.

Turismo de romance

Culebro Pérez resaltó que el estado cuenta con un elemento clave para competir en este sector: la alta calidad en los servicios, que incluye wedding planners, decoradores y servicios de banquete de buen nivel, lo cual es reconocido por otros estados.

“Chiapas es muy diverso, se puede vivir de diferentes maneras”, afirmó Culebro Pérez, subrayando la gran oportunidad que representa la biodiversidad de la entidad, siendo México el segundo país más visitado a nivel mundial por este atributo.

El objetivo, dijo, es recuperar mercados que estuvieron olvidados, de la mano del sector empresarial y la sociedad civil. “Ni gobierno, ni sociedad civil, ni los empresarios podemos solos, hay que trabajar en unidad para fortalecer estas estrategias”, expresó la secretaria de Turismo.