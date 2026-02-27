Promueven entornos escolares seguros

En el marco del Día Naranja, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel 36 Carmen Zacatal, ubicado en el municipio de Jitotol, llevó a cabo la plática “Prevención del Suicidio y Adicciones”, con el propósito de fomentar la salud emocional, el autocuidado y la prevención de conductas de riesgo entre la comunidad estudiantil.

Lo anterior fue coordinado por la Unidad de Igualdad de Género del Colegio, en colaboración con el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana (CEPSVyPC), instancia encargada de impartir la información y orientar a las y los jóvenes sobre factores de riesgo, señales de alerta y mecanismos de apoyo oportuno.

Estrategia institucional

Al respecto, la jefa de la Unidad de Igualdad de Género, María de Jesús Velázquez Hernández, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia institucional para fortalecer la formación integral del alumnado, promoviendo espacios de diálogo, confianza y acompañamiento que permitan atender de manera preventiva situaciones que afecten el bienestar emocional.

Asimismo, resaltó el trabajo comprometido de las y los docentes, quienes desde el aula impulsan valores de respeto, empatía y responsabilidad, contribuyendo a la construcción de entornos escolares informados y libres de violencia.

Agradecimiento

De igual manera, agradeció a la Dirección General del Colegio, a cargo de Luis Guadalupe Morales Ángeles, por el respaldo permanente a este tipo de iniciativas que priorizan la salud mental y el desarrollo integral de la juventud chiapaneca.