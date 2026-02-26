Promueven erradicación de violencia contra mujeres

El Ayuntamiento de Villaflores, que preside la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, a través del área de Empoderamiento de la Mujer, el Módulo de Atención Inmediata a Mujeres en Situación de Riesgo (MAI) y personal de la Patrulla Rosa (Fuerza de Reacción Inmediata), visitó la Escuela Primaria Aquiles Serdán Alatriste, en la cabecera municipal, donde realizaron un moño humano con la participación de niñas y niños de la institución.

Asimismo, en el marco de la conmemoración del Día Naranja, que se celebra el día 25 de cada mes para promover la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, se impartió una plática dirigida a madres de familia de estudiantes de sexto grado, en la que se abordaron los diferentes tipos de violencia y la importancia de prevenirla y denunciarla.