Promueven hábitos saludables en comunidades

Un extenso trabajo comunitario en cinco poblaciones cafetaleras de los municipios de Villaflores, Villacorzo y Oxchuc, realizan estudiantes y docentes con el objetivo de fortalecer capacidades locales orientadas a la adopción de estilos de vida saludables, como parte del “Proyecto Alimentario-Nutricional”.

Gilber Vela Gutiérrez, integrante del Cuerpo Académico “Aprovechamiento de Recursos Agroalimentarios” de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que este trabajo se realizó en las comunidades La Ramona y Nuevo Mitontic, de Villacorzo.

Encuestas

Explicó que hace cinco años comenzaron mediante la aplicación de encuestas de seguridad alimentaria y nutricional. A partir de los resultados, diseñaron cursos de capacitación a la población, como talleres de conservación de alimentos, higiene en el manejo de los mismos y la instalación de módulos para el cultivo de hongos seta.

En estas actividades participan estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, en particular de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Recientemente, en colaboración con Rainforest Alliance y OFI (Olam Food Ingredients), organizaciones que apoyan este proyecto, se realizó una jornada de divulgación científica y capacitación en la comunidad de Tiaquil, en el municipio de Oxchuc.

Talleres

Esta jornada incluyó talleres de preparación de conservas, como mermelada de guayaba reducida en azúcares y escabeche con verduras de temporada, pláticas sobre alimentación saludable y otras acciones para la reducción del uso de agua durante el lavado del café.

Este proyecto impulsa un enfoque transdisciplinario, al promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre estudiantes, docentes-investigadores, activistas sociales y productores de café.