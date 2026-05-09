Promueven igualdad y derechos de las mujeres

A través de juegos didácticos, talleres y atención gratuita las 24 horas, el Centro Libre para las Mujeres, respaldado por la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, lleva información sobre los derechos de las mujeres a escuelas y espacios públicos de la capital chiapaneca.

Se trata de jornadas donde niñas, niños y familias aprenden de manera lúdica sobre igualdad, respeto y convivencia, con el objetivo de prevenir las violencias desde la infancia y fortalecer el conocimiento sobre los derechos de las mujeres.

Carmen Velázquez, representante del Centro Libre para las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez, explicó que esta estrategia forma parte del trabajo impulsado por la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, con la finalidad de difundir los 15 derechos fundamentales de las mujeres.

Cartilla

Destacó que el derecho número uno de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres es precisamente el de vivir libres y felices.

Este documento, dijo, ha sido promovido a nivel nacional para acercar a las mujeres información clara sobre sus garantías fundamentales.

Para transmitir estos conocimientos a niñas y niños, el Centro Libre utiliza juegos didácticos y actividades recreativas que facilitan la comprensión de conceptos como el respeto, la igualdad y la prevención de la violencia.

“Como son niñas y niños, utilizamos diferentes estrategias, como el juego y actividades de aprendizaje para que puedan enriquecerse con esta información”, explicó.

Subrayó que la educación en derechos no debe dirigirse únicamente a las niñas, sino también a los niños, con el propósito de formar ciudadanos responsables y conscientes del valor de la igualdad.

Atención integral y gratuita

Además de las labores de difusión, el Centro Libre brinda atención integral a mujeres víctimas de violencia y trabaja en acciones preventivas mediante talleres y pláticas en instituciones educativas.

“Es importante prevenir las violencias, porque no se trata de un solo tipo, sino de muchas manifestaciones que deben identificarse desde edades tempranas”, señaló.