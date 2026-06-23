Promueven inclusión laboral para discapacitados

Eduardo Estrada Molina, director del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Chiapas (CRIT), comentó que una de las estrategias que trabajan desde hace varios años es una bolsa de trabajo para personas con alguna discapacidad, sumándose cada vez más empresas.

Cada año hacen una invitación a empresas y gobiernos municipales y estatales para que registren vacantes para personas con discapacidad, ya que es importante cumplir con uno de los pilares más grandes que tiene la fundación Teletón, que es la inclusión.

Buscan vida digna

“Uno de los métodos y reflejos de éxitos de la rehabilitación de un niño o adolescentes, es que en algún momento, en su futuro, en el momento correspondiente, tengan un empleo formal y bien remunerado, para ser independientes, con una vida digna”.

Desde que un niño o niña es atendida en el Centro les brindan todas las herramientas necesarias para su rehabilitación, para ser independientes. Tienen registro de muchos casos de jóvenes y adultos que en algún momento fueron pacientes y que hoy tienen empleos formales.

Con casi 20 años de operación miles de pacientes ingresaron siendo menores de edad y hoy son adultos, por eso iniciaron con la bolsa de trabajo, para seguir sumando a su desarrollo y crecimiento.

Testimonios de éxito

“Hay muchos testimonios de éxito, chavos que hoy día ya son padres de familia, niños que vinieron hace 19 años y hoy día son empresarios, niñas que son atletas paralímpicas que han representado a Chiapas y a México”.

La bolsa de trabajo contempla también a las y los cuidadores, ya que muchos papás y mamás no pueden trabajar medio tiempo o jornada completa porque se deben enfocar completamente a sus pequeños.

La idea es que haya espacios para que ellos se puedan autogestionar, toda vez que también tienen herramientas para ellos, con talleres de manualidades, de corte de cabello, tejido, para que puedan tener ingresos.