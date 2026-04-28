Promueven interés y aplicación de la ciencia

Clara Ivette Rincón Molina, docente de la asignatura de Biología Molecular de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica, en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), comentó que realizan diversas estrategias para fomentar el interés por la ciencia desde los primeros semestres, como el 4to Concurso Estructura Didáctica del ADN 2026.

Indicó que se trata de una iniciativa académica que impulsa el aprendizaje desde un enfoque lúdico, didáctico e innovador. “Hemos promovido esta actividad como una estrategia pedagógica orientada a fortalecer la comprensión de los conceptos genéticos fundamentales mediante el trabajo colaborativo y el pensamiento creativo”.

Participantes

En esta edición participaron 10 equipos conformados por estudiantes de distintos semestres de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica, así igualmente quienes cursan la maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica.

Destacó que las y los participantes demostraron sus conocimientos y habilidades en biología molecular mediante la construcción de impresionantes representaciones tridimensionales del ADN, destacando por su precisión científica y originalidad.

Propósito

La finalidad de este concurso es generar un espacio de divulgación de la ciencia, en el que las estructuras didácticas elaboradas puedan ser utilizadas posteriormente en talleres dirigidos a niñas, niños y jóvenes de diversas comunidades del estado de Chiapas, contribuyendo así, a acercar el conocimiento científico a entornos fuera del aula.