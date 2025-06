Promueven Jornada de Vasectomía sin Bisturí

Con el fin de promover la planificación familiar responsable, fortalecer la participación de los hombres en las decisiones reproductivas y ofrecer un método anticonceptivo seguro, eficaz y definitivo, sin costo alguno para la población, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas impulsa la salud reproductiva masculina con la Jornada de Vasectomía sin Bisturí, que se llevará a cabo del 9 al 13 de junio, en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 11, en Tapachula.

El titular del IMSS Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, subrayó que este procedimiento es una herramienta clave para construir familias más informadas y saludables, al tiempo que representa un acto de corresponsabilidad con la pareja y con el futuro familiar, “la vasectomía sin bisturí es una muestra de compromiso, responsabilidad y amor”, expresó.

Por su parte, la encargada del consultorio de Planificación Familiar en la UMF No.11, doctora Mirna Melissa Gordillo Martínez, explicó que es un procedimiento ambulatorio y se realiza con anestesia local, lo que permite una recuperación rápida y con mínimas molestias. Este método está dirigido a los hombres que tienen el número de hijos deseados.

El médico vasectólogo, Javier Chirino Ovando, explicó que el procedimiento consiste en una pequeña punción en la piel del escroto, sin necesidad de bisturí, que bloquea el paso de los espermatozoides. Estos continúan produciéndose, pero son absorbidos por el organismo sin causar ningún daño. Además, recalcó la intervención no afecta la vida sexual ni la producción hormonal.

El IMSS en Chiapas invita a hombres derechohabientes y no derechohabientes interesados en acceder a este servicio a acudir al Módulo de Planificación Familiar de la UMF No. 11 en Tapachula, ya que la vasectomía ofrece beneficios como un método permanente, no interfiere con la actividad sexual, no requiere hospitalización y evita embarazos no planeados, contribuyendo al bienestar económico y emocional de las familias.

Con estas acciones, el IMSS reafirma su compromiso con una atención médica preventiva, incluyente y de calidad para todos.