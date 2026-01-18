Promueven la ciencia entre la niñez

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) realizará del 24 de enero al 27 de junio de este año la edición 2026 del Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico (PCCC), un programa interinstitucional de divulgación de la ciencia que está dirigido principalmente a estudiantes de primaria.

Lo anterior con el objetivo de despertar en las niñas y los niños del sur-sureste de México su interés por la ciencia.

Ecosur invita a niñas y niños del sur-sureste de México de entre seis y 12 años a participar en el Pasaporte al Camino del Conocimiento Cientifico (PCCC), un programa gratuito que busca despertar el interés por la ciencia en las infancias del sureste del país.

Se dio a conocer que la edición 2026 iniciará el sábado 24 de enero, a las 10:00 horas (centro de México), con la conferencia inaugural: “Cómputo bioinspirado: cuando la naturaleza y las matemáticas se unen”.

Durante seis meses, las y los participantes explorarán temas como: Descubre el mundo con los mapas; Los misteriosos gusanos marinos; La misión de comer saludable; ¿Cuántos años tienen los peces?; La migración y la cultura; Los poderes medicinales de la miel melipona y Descubre las misterios de la corrosión.

Otros tema que abordarán son: El territorio de los peces: lo que los pescadores nos enseñan; Descubriendo las aves con la niñez maya e Insectos diminutos.

El programa es gratuito y este año se llevará a cabo de manera híbrida (virtual-presencial) en las cinco unidades de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur): Campeche, Chetumal, San Cristóbal, Tapachula y Villahermosa.