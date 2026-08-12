Promueven la lactancia materna con actividades

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó actividades de orientación y acompañamiento en unidades médicas de primer y segundo nivel de atención, dirigidas a mujeres embarazadas, madres, padres de familia y redes de apoyo.

Como parte de estas acciones se instalaron módulos informativos y se realizaron talleres vivenciales, asesorías personalizadas y demostraciones prácticas sobre técnicas y posiciones para el amamantamiento, extracción, conservación y manejo adecuado de la leche materna, así como la conformación de bancos de leche en casa. También se atendieron dudas y se promovió la participación de las familias durante el embarazo, nacimiento y puerperio.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS Chiapas, doctor Javier Navarrete García, informó que personal de Trabajo Social y Enfermería participó en las actividades mediante pláticas informativas, sesiones demostrativas y asesorías para brindar a las familias herramientas que les permitan iniciar y mantener una lactancia materna adecuada.

Nutrientes

El especialista explicó que la leche materna proporciona los nutrimentos necesarios durante los primeros meses de vida, fortalece el sistema inmunológico y favorece el desarrollo físico y cognitivo del bebé. En las madres, contribuye a una mejor recuperación después del parto y disminuye el riesgo de desarrollar algunos padecimientos.