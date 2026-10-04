Promueven la movilidad estudiantil

El contacto con personas de diferentes contextos académicos, culturales y sociales, al hacer un semestre de movilidad les permite a los estudiantes ampliar su panorama, adquirir nuevos aprendizajes y valorar otras formas de comprender y vivir la experiencia universitaria.

En ello, coincidieron los estudiantes de diferentes programas académicos de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), que realizaron movilidad académica nacional e internacional en el semestre anterior y participaron en el foro “Vive la Movilidad Estudiantil: Experiencias que transforman vidas”.

Instituciones

Los estudiantes cursaron un semestre en universidades nacionales reconocidas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); en tanto que otros realizaron estudios en instituciones de Educación Superior de Colombia, Japón y España.

En el encuentro, Jorge Emiliano Araujo López, estudiante de Psicología, compartió su experiencia en la Universidad Santo Tomás, en Villavicencio, Colombia, donde tuvo la oportunidad de convivir con estudiantes de otras latitudes y ampliar su perspectiva personal y académica.

Aprendizajes

Por su parte, Dory Navidad Pérez Enciso, estudiante de Artes Visuales, destacó los aprendizajes obtenidos durante su estancia en la Universidad de Granada, España, particularmente el acercamiento a la amplia diversidad de espacios y propuestas dedicadas al arte.

La directora de la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización, Amira López Habib, explicó que este foro tiene como propósito reconocerles, pero también compartir sus experiencias con el resto de los universitarios, para incentivar los intercambios.