Promueven la prevención del suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, refrenda su compromiso con la prevención, cuidado de la vida y atención cercana a las personas que atraviesan momentos de dificultad emocional.

Como parte de las acciones impulsadas bajo el eje de “Prevenir para el Buen Vivir”, el secretario de Seguridad destaca la importancia de escuchar sin juzgar, acompañar y brindar apoyo oportuno a quienes puedan estar enfrentando una situación de crisis. “Hablar sobre lo que sienten y pedir ayuda no representa debilidad, sino un acto de valentía que puede contribuir a prevenir una tragedia”.

Llamado

Asimismo, hace un llamado a la sociedad a fortalecer las redes de apoyo desde el entorno familiar, laboral y comunitario, recordando que nadie tiene que enfrentar en silencio los momentos difíciles. Una conversación, escucha atenta o hacerle saber a alguien que no está solo puede marcar una diferencia.

Ante una emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1, mientras que la Línea de la Vida, 800-911-2000, brinda atención y orientación especializada.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de proteger y servir al pueblo con amor y humanismo, en concordancia con la visión de esta Nueva ERA de construir condiciones para el bienestar y una vida digna para todas y todos.