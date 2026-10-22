Promueven la resiliencia y el autocuidado

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de Infraestructura (Seinfra), encabezada por Anakaren Gómez Zuart, realizó la plática “Resiliencia, testimonio de vida ante el cáncer de mama”, impartida por Erika Sosa, sobreviviente de esta enfermedad.

Durante su participación, Erika compartió su experiencia de vida y transmitió un mensaje de fortaleza, resiliencia y esperanza, destacando la importancia de enfrentar los desafíos con valentía y mantener una actitud positiva ante la adversidad.

Importancia

Por su parte, la titular de la Seinfra, Anakaren Gómez Zuart, destacó la importancia del autocuidado, la prevención y la detección oportuna, e invitó a las mujeres a priorizar su salud y acudir a revisiones médicas periódicas.

Con estas acciones, la Secretaría de Infraestructura refrenda su compromiso con la sensibilización y la promoción de una cultura de prevención y cuidado de la salud de las mujeres.